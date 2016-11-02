В Казани открылся первый пункт приема новогодних елок

Сдать хвойное деревце можно будет до 31 января

Единственный в столице Татарстана пункт приема зеленых красавиц открылся на улице Аделя Кутуя. Здесь поставили два контейнера, куда можно принести дерево, оставшееся после новогодних праздников, сообщает телеканал "Эфир-24".

Елки можно сдать в неограниченном количестве. Вчера, например, сюда привели целый грузовик деревьев. Единственное условие: на елке не должно быть игрушек и новогодней мишуры, так как хвойные ветки отправятся фермеру из села Восточный Бугульминского района. Их планируется использовать в качетстве подстилок в загонах для скота, а также в качестве корма для коз.

В разных районах Татарстана придумали свои способы утилизации - кто-то использует елки как удобрения для растений, как лакомство для животных и даже как средство против инфекций. Елки из единственного в Казани пункта приёма отправят на ферму, где они будут использованы, как корм для коз.

Оказывается, хвоя - не только лакомство для коров, но и лекарство для новорожденных телят. Эфирные масла защищают животных от инфекций, поэтому хвойными ветками и выстилают загоны.



В Набережных Челнах елки на переработку принимает в Горзеленхоз. Там из хвойных деревьев делают перегной для выращивания растений. Елкам рады и обитатели нижнекамского зоопарка: горные козлы, олени, косули и ламы тоже не прочь полакомиться новогодним угощением.