В Татарстане начали штрафовать водителей, мешающих уборке снега

23 владельцев авто оштрафовали в Набережных Челнах за то, что не убрали свои автомобили с проезжей части во время уборки снега. Теперь каждому нарушителю предстоит заплатить по две тысячи рублей, сообщают "Челнинские известия".

- На челнинцев наложен штраф за создание препятствий механической уборке дворовых территорий - это подпункт 14 пункта 484 Правил благоустройства города, - объяснил заместитель председателя административной комиссии при исполкоме города Фанис Гусманов. - Уполномоченные должностные лица вправе составить протокол по статье 3.6 КоАП РТ.

Эта статья, кстати, предусматривает штрафные санкции от 2 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Но пока автовладельцев-нарушителей наказали по минимуму.

- На подъездах домов заранее, за 2-3 дня, управляющие компании вывешивают объявления о предстоящей уборке снега во дворах, а МУП «ПАД» выставляет предупреждающие аншлаги на местных проездах, - продолжает Фанис Гусманов. - И жители обязаны убрать свои автомобили на это время. Но чаще всего из-за лени люди этого не делают.

Владельцев автомобилей просят следить за графиком расчистки дорог от снега до конца зимы.