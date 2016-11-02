Рустам Минниханов наградил в Кремле представителей «КАМАЗ-Мастер»

Президент Татарстан поздравил команду "КАМАЗ-Мастер" с победой в ралли-рейдах "Дакар-2017" и Africa Eco Race-2017, сообщает официальный сайт правительства республики.

В торжественном мероприятии, которое прошло вчера в Казанском кремле, приняли участие 23 представителя челнинской команды.

- Наша мечта сбылась, – сказал Рустам Минниханов. - Совсем недавно мы провожали команду "КАМАЗ-Мастер" в Африку, Латинскую Америку, переживали, потому что гонка была очень напряженная. В очередной раз наша команда доказала свою состоятельность на мировом уровне. Это большая гордость для всей нашей страны и для республики и, конечно, для Набережных Челнов.

В своем выступлении Минниханов подчеркнул, что за гонщиков переживали не только Татарстан или завод в Набережных Челнах, а вся Россия.

Не обошел вниманием Рустам Минниханов и участника ралли "Дакар-2017", занявшего третье место в зачете багги, - Равиля Маганова.

- Очень приятно, что у нас появился молодой гонщик, который показал себя и выдержал такой серьезный экзамен, - сказал он спортсмену. - Я говорил: "Главное, чтобы он доехал с хорошим результатом". Но ты молодец, мы гордимся такими ребятами, которые могут поставить для себя серьезную задачу и решить ее.

В рамках мероприятия представители "КАМАЗ-Мастер" получили из рук Рустама Минниханова государственные награды Республики Татарстан.