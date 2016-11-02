В Татарстане двух сотрудниц Минэкологии поймали на взятке в рабочем кабинете

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудниц Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ - 40-летней Гульнур Сабировой и 47-летней Татьяны Ярушкиной. Они подозреваются в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в декабре прошлого года специалистам удалось выявить факт незаконной вырубки елей в Елабужском районе Татарстана.

- Вызвав к себе представителя фирмы-подрядчика, они сообщили о грозящем тому штрафе в размере 2 миллионов рублей за совершенное административное правонарушение. При этом женщины пообещали не принимать мер по привлечению его к ответственности за вознаграждение в размере 100 тыс. рублей, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что женщины были задержаны с поличным при получении взятки в рабочем кабинете. Свою вину Сабирова и Ярушкина признали полностью, а также рассказали о своей причастности к другим преступлениям.

Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.