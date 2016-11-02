В этом году Казань закупит 15 троллейбусов и 7 трамваев

В этом году «Метроэлектротранс» планирует закупить 15 троллейбусов и 7 трамваем. Об этом сегодня на аппаратном совещании в исполкоме Казани сообщил генеральный директор предприятия Асфан Галявов.

Сообщается, уже заключен договор на поставку трех 3-секционных трамваев.

- Сейчас на всех маршрутах электрического транспорта используется комфортабельный подвижной состав, удобный в эксплуатации и оснащенный новейшей системой отопления и кондиционирования. Кроме этого, все вновь приобретенные трамваи и троллейбусы имеют низкопольную конструкцию и выдвижные аппарели для доступности маломобильных пассажиров, - отметил гендиректор «Метроэлектротранса».

Напомним, обновление трамвайно-троллейбусного парка проводится с 2007 года. В 2016 году было закуплено 70 новых троллейбусов и 22 трамвая.