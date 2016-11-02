В Татарстане в этом году 305 детей-сирот получат квартиры

В Татарстане в этом году 305 детей-сирот будут обеспечены жильем по договорам найма жилых помещений на сумму более 346,5 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, передает пресс-служба президента РТ.

По словам министра, в Татарстане с начала текущего года введено 180,4 тыс. кв. м. жилья.

- По программе социальной ипотеки введено 11 домов (30,5 тыс. кв. м) на 604 квартиры, в том числе один дом в Казани, - отметил министр.

Кроме этого, запланировано обеспечить жильем 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, а также молодых семей и отдельных граждан в рамках федеральной программы «Жилище» на 2015-2020 гг.