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В Татарстане в этом году 305 детей-сирот получат квартиры

В Татарстане в этом году 305 детей-сирот получат квартиры
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Фото: mil.ru

В Татарстане в этом году 305 детей-сирот будут обеспечены жильем по договорам найма жилых помещений на сумму более 346,5 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, передает пресс-служба президента РТ.

По словам министра, в Татарстане с начала текущего года введено 180,4 тыс. кв. м. жилья.

- По программе социальной ипотеки введено 11 домов (30,5 тыс. кв. м) на 604 квартиры, в том числе один дом в Казани, - отметил министр.

Кроме этого, запланировано обеспечить жильем 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, а также молодых семей и отдельных граждан в рамках федеральной программы «Жилище» на 2015-2020 гг. 

Люция Кашапова, 21.01.2017, 12:51
Тэги: Дети
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Комментарии

Дюма21 января 2017, 12:59
Be an orphan is happiness.Быть сиротой-счастье.
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Димас люблю пивас21 января 2017, 13:09
Опять всяких сирот ставят выше остальных!
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Горожанин21 января 2017, 13:23
Наконец и им доля будет если нет род. хоть кв.метры обнимут)
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