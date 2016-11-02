В регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ

В некоторых регионах России в обороте появились новые психоактивные вещества, которые относятся к синтетическим каннабиноидам. В связи с этим правительство РФ расширило список запрещенных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Кроме этого, в постановлении отмечается, что появление нового психоактивного вещества было зафиксировано и на территории иностранных государств.

- Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей соответствующих статей УК РФ, - говорится в сообщении.

Сообщается, что принятые меры будут способствовать совершенствованию государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.