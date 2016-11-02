В Казани планируют отремонтировать здание Госсовета РТ почти за 15 млн рублей

Договор на выполнение работ планируется заключить с компанией «РСС Инжиниринг»

В Казани планируется провести капитальный ремонт здания Государственного Совета РТ за 14,7 млн рублей. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ), а средства на ремонт выделено из бюджета республики.

Так, 19 января была определена компания, с которой планируется заключить договор - «РСС Инжиниринг».

- Согласно техническому заданию, капремонту «подвергнутся» устройства кондиционирования воздуха в помещениях с 3-го по 7-й этаж, а также на 9-м этаже. Кроме этого, планируется произвести монтаж наружных и внутренних блоков, прокладка медных сетей хлад магистралей в утеплителе и другие работы на общей площади более 2 тыс. кв. метров, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все средства планируется потратить на ремонт сетей инженерно-технического обеспечения.

Подрядчику необходимо будет завершить работы до 30 июня текущего года.