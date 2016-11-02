В Авиастроительном районе строится первый в Казани многоэтажный дом с солнечными батареями

В Казани в Авистроительном районе строится первый многоквартирный дом с солнечными батареями. Об этом Ильсуру Метшину рассказал глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Тимур Алибаев, подводя итоги 2016 года.

Как сообщает официальный портал мэрии города, 9-этажный дом расположен на перекрестке улиц Лукина и Академика Павлова. Солнечные батареи будут установлены на крыше. Выработанное электричество будет использовано для освещения мест общего пользования.

Кстати, в 2016 году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани было введено 106,6 тысяч квадратных метров жилья — больше полутора тысяч квартир.