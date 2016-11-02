В Татарстане парень изнасиловал в бане пациентку психдиспансера

В Алексеевском районе Татарстана 23-летний парень в селе Арбузов-Баран изнасиловал 27-летнюю девушку, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

Преступление случилось 23 декабря прошлого года около 21 часов в бане в частном доме.

- Зааявление о совершенном преступлении поступило 24 декабря. 18 января после проведенной проверки было принято решение возбудить уголовное дело по статье "Изнасилование", - рассказали в правоохранительных органах.

Идет расследование.