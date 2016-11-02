В России может появиться омбудсмен для пенсионеров‍

В России предложили создать институт уполномоченного по правам пенсионеров, с такой инициативой выступили Общественная палата и Ассоциация организации по поддержке пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Об этом сообщают "Известия".

Омбудсмен будет заниматься вопросами льготного лекарственного обеспечения и помогать в решении жилищных проблем.

Член Общественной палаты и один из авторов инициативы Султан Хамзаев отметил, что главная задача уполномоченного — сделать так, чтобы пожилые люди жили полноценно.

— У нас есть омбудсмен по правам детей, и даже по правам предпринимателей. Мы будем добиваться, чтобы в России появился человек, который будет отстаивать права пожилых людей. Защита стариков — это долг государства. А пенсия — не подарок от властей, а обязательный формат социальных выплат. Люди работали и отдавали часть своей зарплаты в виде налогов, — сказал Султан Хамзаев.