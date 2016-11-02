В Казани экс-пристава оштрафовали почти на 500 тыс рублей за взятку в туалете

В Казани осудили бывшего судебного пристава — исполнителя Вахитовского отдела. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Сообщается, что бывший судебный пристав признан виновным по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

- В качестве наказания ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей в доход государства, - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали судебных приставов, которые получили взятку в туалете одного из торговых центров Казани. Неустановленные лица в конце мая прошлого года договорились через посредника с приставами, что те за деньги прекратят исполнительное производство и закроют дело. 200 000 рублей жительница Казани, ставшая посредником благодаря дружбе с приставами, должна была передать судебным приставам Приволжского и Вахитовского районных отделов.

- Деньги предназначались для передачи сотрудникам службы за незаконное окончание исполнительного производства в отношении должника. Посредник передал приставу 150 тыс руб, оставив себе 50 тыс «комиссионных». Далее по цепочке деньги поступили другому приставу, который и вынес постановление об окончании исполнительного производства. Сумма в 100 тыс руб была ему передана в туалете одного из торговых комплексов Казани, - отметили в ведомстве.

Также данным приговором признаны виновными и другие участники преступной схемы — двое граждан понесли наказание в виде уголовного штрафа в размере 1 млн рублей каждый.