У финансового директора «Вамин» жительница Таиланда украла украшения на 850 тыс рублей

Преступление случилось в тот момент, когда девушка переодевалась в раздевалке

В Казани накануне в СПА-центре у финансового директора компании "Вамин" - 24-летней Камиллы М.- украли часы и золотые украшения на 850 тысяч рублей, об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

По предварительным данным, преступление случилось в период с 14 до 15 часов в СПА-центре на улице Ершова в тот момент, когда девушка переодевалась в раздевалке.

- По подозрению в совершении преступления задержана 44-летняя жительница Таиланда, зарегистрированная в Москве, работающая в заведении массажисткой, у нее были изъяты похищенные вещи, - рассказали в правоохранительных органах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", идет расследование.