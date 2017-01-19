Житель Казани устроил пьяный дебош в Уфе

В Башкортостане будут судить 38-летнего казанца, который устроил в Уфе пьяный дебош и обматерил полицейских, об этом сегодня сообщает ProUfu.ru.

По данным правоохранительных органов, казанец был задержан в Уфе 2 августа прошлого года. Житель Казани находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Более того, он публично выкрикивал нецензурные слова в адрес сотрудников полиции, унижая "их честь и достоинство".

По данному факту было возбуждено дело по статье "оскорбление представителя власти", сейчас уголовное дело направлено в суд.