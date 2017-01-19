В Казани пожарная машина, которая ехала на вызов, попала в ДТП

Накануне в поселке Привольный на улице Ледяной произошел пожар, в результате которого пострадала 34-летняя женщина. В момент пожара она освобождала с привязи собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

- Медики диагностировали у женщины ожоги предплечья, ушей, кистей рук и ног, - сказали в ведомстве.

Сообщается, что на место происшествия выехали сотрудники горэлектросети, газовой службы, скорая помощь и полицейские. Однако они не смогли вовремя добраться к месту пожара из-за того, что попали в ДТП.

- Когда на место приехал дежурный караул, частный жилой дом горел открытым огнем и существовала угроза распространения огня на соседние дома, - передает «Татар-информ».

Спустя час пожар распространился по всему дому. Лишь к 18.00 пожарным удалось потушить пламя.

- В сгоревшем доме проживали 34-летняя женщина, ее мать и муж, а также трое детей, - сказали в МЧС.

В результате пожара частный дом сгорел полностью.