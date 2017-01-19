Накануне в Казани на колокольню Богоявленского собора установили новые колокола, которые заработали перед православным праздником Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

- Колокола наконец-то зазвонили. Долгое время колокольня молчала, но сейчас она выполняет свое предназначение – благовестит о Христе и призывает верующих в храм Божий, - сказал митрополит Феофан.

Сообщается, что новые колокола для собора заказали в Тутаеве - на известном заводе Шувалова. Самый маленький колокол весит 6 кг, самый большой – 200 кг.

Справка



Богоявленский собор расположен на улице Баумана в Казани. Храм и его колокольня, являются яркими достопримечательностями города, памятниками культовой архитектуры. Высота колокольни 74 метра. Летом здесь работает смотровая площадка.