В Казани на Лебяжьем озере подожгли «Шашлычный рай»

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Казани сегодня поздно ночь подожгли придорожное кафе "Шашлычный рай" на Лебяжьем озере, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 4:11, на место выехали пожарные и врачи. К моменту прибытия спасателей охранник кафе успел потушить горевшую с внешней стороны обшивку.

Общая площадь пожара составила 0,5 квадратных метра, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас оценивается материальный ущерб, выясняются виновники.