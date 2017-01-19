В Татарстане мужчина воткнул молодому знакомому нож в пах, от чего тот умер

В Агрызском районе Татарстана в селе Терси 54-летний мужчина убил своего 30-летнего знакомого, воткнув ему нож в паховую область. Происшествие случилось накануне в полночь, 19 января, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Более пожилой мужчина выпивал вместе со своим более молодым другом у себя дома.

- В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, в итоге хозяин дома взял нож и ударил им в пах своего знакомого, который от полученной травмы скончался на месте происшествия, - рассказали в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан, выясняются обстоятельства преступления. Отмечается, что оба мужчины ранее были судимы.