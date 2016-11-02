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«Это второй «Казаньоргсинтез!»: житель Малых Клыков борется за чистый воздух в поселке

«Это второй «Казаньоргсинтез!»: житель Малых Клыков борется за чистый воздух в поселке
16+
Фото: Денис Петьовка/Ольга Плешкова
Альберт Рамазанов считает, что на территории промышленной базы незаконно изготавливают пленку рядом с жилыми домами

В редакцию ProKazan.ru обратился читатель Альберт Рамазанов, который пожаловался на то, что рядом с его домом в Малых Клыках потоянно стоит запах химических продуктов, который мешает нормально жить. Как считает мужчина, виной тому предприятие по изготовлению полиэтиленовой пленки.


Альберт Рамазанов

- Периодически в воздухе ощущается запах горелой жженой пластмассы, невозможно открыть окна! - рассказывает Альберт Рамазанов. - Причем запах  усиливается в вечернее и в ночное время, а также в выходные и в праздничные дни, то есть в тот период времени, когда проверяющие и надзорные органы не работают. Это второй "Казаньоргсинтез", но посреди жилых домов Казани.

По его словам, жители улицы неоднократно обращались с жалобами на плохой запах в Министерство экологии и Управление Роспотребнадзора, однако в ведомстве проблемы не видят.

- Согласно заверениям ведомств. воздух в Малых Клыках и вблизи домов у Мамадышского тракта по результатам замеров соответствует нормам. Но не может воздух соответствовать нормам при запахе жженой или горелой пластмассы, - считает он.

Директор базы, где располагается предприятие “Полимерные материалы+”, которое по мнению казанца отравляет воздух, говорит, что знает о возмущении жителя, но поводов для беспокойства не видит.

- Это уже два года продолжается, - прокомментировал порталу ProKazan.ru Сергей Болонин. - Никто не чувствует этот запах, нас проверяли днем, ночью, утром, делали замеры воздуха, ничего не нашли. У нас и Минэкологии были, и Роспотребнадзор, и прокуратура.


Цех по производству пленки

Сергей Болонин показал нам цех, где производят ту самую пленку, которая, по мнению нашего читателя, отравляет воздух. Действительно, там готовят полиэтиленовую пленку, но запаха на тот момент мы не почувствовали.

- Все началось с того, что у нас начала располагаться фирма “ХимПолимерУпак”, - рассказал Сергей Болонин. - И видимо, слова “Хим” хватило, чтобы начать беспокоиться жителям, купившим здесь дома. Тем не менее, здесь у компании находится только склад, никакого производства они здесь не ведут. Поэтому потом недовольные переключились на “Полимерные материалы+”.

Однако Альберт Рамазанов настаивает на своем - по данным публичной кадастровой карты, земельный участок относится к категории земель поселений и предназначен по классификатору "Для размещения промышленных объектов", по документу "Размещение производственной базы".

- Но фактически часть данной базы используется для организации вредного химического производства ООО "Полимерные материалы +", - уверен Альберт Рамазанов. - Производства по переработке пластмасс  отнесены к классу IV химических объектов и производств и санитарно-защитная зона для них составляет 100 метров. А наши дома располагаются буквально в следующем дворе.


Прямо за зданием расположены частные жилые дома

По данным Управления Роспотребнадзора, в воздухе не обнаружено превышение загрязняющих веществ. Лабораторные исследования говорят, что все показатели в норме. Тем не менее вопрос находится на контроле Минэкологии, уже в понедельник туда выедут инспекторы с лабораторией.

ProKazan.ru будет следить за развитием событий.

Ольга Плешкова, 20.01.2017, 15:24
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин20 января 2017, 15:35
Готовят пищу на плите, а пленку выдувают!!!
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3
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Горожанин20 января 2017, 15:36
люди хоть чего то производят, молодцы, а всякие альберты воду мутят. Сгорит у него комфортабельный кокедж в черте города....
5
2
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Горожанин20 января 2017, 15:38
по моему он все врет и почему непобрился если пришел в редакцию?

Фантазер он по русски больной на всю голову
2
2
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66620 января 2017, 15:46
не пойму это статья про химию или реклама """Полимерные материалы+""" ????
2
1
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Ильнур20 января 2017, 15:52
Так для сведения. Оргсинтез не пахнет а пахнет свалка в новониколаевке. Которую наш мер идиот открыл. Воняет так что кир моск авиастрой и квартал это чувствуют.
0
3
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Горожанин20 января 2017, 15:56
Если смотретьна фото то видим явного дебила социаопата лузера...в свитерке на голое тело с небритой рожей вы редакция совсем офуели?? смотрите кого пускаете.. такой порежет пол редакции .если чо
3
1
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Горожанин20 января 2017, 16:02
Признают с проверкой , когда нет выбросов!
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0
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учите мат часть20 января 2017, 16:05
Химически опасные объекты - это объекты (будь то лаборатории, учреждения либо предприятия), которые являются местом хранения, переработки, использования либо транспортировки опасных химических веществ, могущих нанести вред здоровью близнаходящегося населения. Причём количество транспортируемых веществ на химически опасные объекты превышает пороговое значение, и при их разрушении могут быть заражены люди, животные и окружающая среда в целом. Химически опасными объектами являются предприятия химической, нефтеперерабатывающей, мясомолочной, пищевой промышленности, базы и хладокомбинаты с находящимися на них холодильными установками, в которых используется аммиак. Кроме того, химически опасные объекты - это водоочистные и целлюлозно-бумажные предприятия, которые в процессе своей работы используют хлор, а также порты и железнодорожные станции, на которых имеются пути, где находится подвижной состав с химически опасными веществами. Также к данному виду объектов относится абсолютно любой транспорт - будь то велосипед либо самолёт, который перевозит химически опасные грузы. Химически опасные объекты представляют собой и учреждения научного, лечебного либо образовательного типа, которые обладают собственной химлабораторией. Сюда можно добавить ещё и склады, базы и прочие помещения, хранящие ядохимикаты, и свалки, на которых "покоятся" химически опасные вещества и прочие промышленные отходы. Наиболее часто на таких опасных объектах используются кислоты (азотная и серная), сероводород, аммиак, сероуглерод, хлор и прочие химические вещества.
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учите мат часть20 января 2017, 16:06
Классификация химически опасных объектов может проводиться по разным признакам:

- токсичность;

- количество;

- технология хранения аварийно химически опасных веществ;

- производственные признаки (производящие или потребляющие аварийно химически опасные вещества).
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учите мат часть20 января 2017, 16:08
http://www.f-mx.ru/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti/ximicheski_opasnye_obekty.html#_Toc132824695
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Горожанин20 января 2017, 16:20
Пусть сьездит в Нижнекамск
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Горожанин20 января 2017, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
Химически опасные объекты - это объекты (будь то лаборатории, учреждения либо предприятия), которые являются местом хранения, переработки, использования либо транспортировки опасных химических веществ, могущих нанести вред здоровью близнаходящегося населения. Причём количество транспортируемых веществ на химически опасные объекты превышает пороговое значение, и при их разрушении могут быть заражены люди, животные и окружающая среда в целом. Химически опасными объектами являются предприятия химической, нефтеперерабатывающей, мясомолочной, пищевой промышленности, базы и хладокомбинаты с находящимися на них холодильными установками, в которых используется аммиак. Кроме того, химически опасные объекты - это водоочистные и целлюлозно-бумажные предприятия, которые в процессе своей работы используют хлор, а также порты и железнодорожные станции, на которых имеются пути, где находится подвижной состав с химически опасными веществами. Также к данному виду объектов относится абсолютно любой транспорт - будь то велосипед либо самолёт, который перевозит химически опасные грузы. Химически опасные объекты представляют собой и учреждения научного, лечебного либо образовательного типа, которые обладают собственной химлабораторией. Сюда можно добавить ещё и склады, базы и прочие помещения, хранящие ядохимикаты, и свалки, на которых "покоятся" химически опасные вещества и прочие промышленные отходы. Наиболее часто на таких опасных объектах используются кислоты (азотная и серная), сероводород, аммиак, сероуглерод, хлор и прочие химические вещества.
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учи сам свое дерьмо твой пост к статье отношениянеимет понял дебил? Этоты наеврное тот лузер небритый ты сходи к психиатру чмо ты из клыков
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