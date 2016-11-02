«Это второй «Казаньоргсинтез!»: житель Малых Клыков борется за чистый воздух в поселке

Альберт Рамазанов считает, что на территории промышленной базы незаконно изготавливают пленку рядом с жилыми домами

В редакцию ProKazan.ru обратился читатель Альберт Рамазанов, который пожаловался на то, что рядом с его домом в Малых Клыках потоянно стоит запах химических продуктов, который мешает нормально жить. Как считает мужчина, виной тому предприятие по изготовлению полиэтиленовой пленки.



Альберт Рамазанов

- Периодически в воздухе ощущается запах горелой жженой пластмассы, невозможно открыть окна! - рассказывает Альберт Рамазанов. - Причем запах усиливается в вечернее и в ночное время, а также в выходные и в праздничные дни, то есть в тот период времени, когда проверяющие и надзорные органы не работают. Это второй "Казаньоргсинтез", но посреди жилых домов Казани.

По его словам, жители улицы неоднократно обращались с жалобами на плохой запах в Министерство экологии и Управление Роспотребнадзора, однако в ведомстве проблемы не видят.

- Согласно заверениям ведомств. воздух в Малых Клыках и вблизи домов у Мамадышского тракта по результатам замеров соответствует нормам. Но не может воздух соответствовать нормам при запахе жженой или горелой пластмассы, - считает он.

Директор базы, где располагается предприятие “Полимерные материалы+”, которое по мнению казанца отравляет воздух, говорит, что знает о возмущении жителя, но поводов для беспокойства не видит.

- Это уже два года продолжается, - прокомментировал порталу ProKazan.ru Сергей Болонин. - Никто не чувствует этот запах, нас проверяли днем, ночью, утром, делали замеры воздуха, ничего не нашли. У нас и Минэкологии были, и Роспотребнадзор, и прокуратура.



Цех по производству пленки

Сергей Болонин показал нам цех, где производят ту самую пленку, которая, по мнению нашего читателя, отравляет воздух. Действительно, там готовят полиэтиленовую пленку, но запаха на тот момент мы не почувствовали.

- Все началось с того, что у нас начала располагаться фирма “ХимПолимерУпак”, - рассказал Сергей Болонин. - И видимо, слова “Хим” хватило, чтобы начать беспокоиться жителям, купившим здесь дома. Тем не менее, здесь у компании находится только склад, никакого производства они здесь не ведут. Поэтому потом недовольные переключились на “Полимерные материалы+”.

Однако Альберт Рамазанов настаивает на своем - по данным публичной кадастровой карты, земельный участок относится к категории земель поселений и предназначен по классификатору "Для размещения промышленных объектов", по документу "Размещение производственной базы".

- Но фактически часть данной базы используется для организации вредного химического производства ООО "Полимерные материалы +", - уверен Альберт Рамазанов. - Производства по переработке пластмасс отнесены к классу IV химических объектов и производств и санитарно-защитная зона для них составляет 100 метров. А наши дома располагаются буквально в следующем дворе.



Прямо за зданием расположены частные жилые дома

По данным Управления Роспотребнадзора, в воздухе не обнаружено превышение загрязняющих веществ. Лабораторные исследования говорят, что все показатели в норме. Тем не менее вопрос находится на контроле Минэкологии, уже в понедельник туда выедут инспекторы с лабораторией.

ProKazan.ru будет следить за развитием событий.