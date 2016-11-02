«Это второй «Казаньоргсинтез!»: житель Малых Клыков борется за чистый воздух в поселке

В редакцию ProKazan.ru обратился читатель Альберт Рамазанов, который пожаловался на то, что рядом с его домом в Малых Клыках потоянно стоит запах химических продуктов, который мешает нормально жить. Как считает мужчина, виной тому предприятие по изготовлению полиэтиленовой пленки.
- Периодически в воздухе ощущается запах горелой жженой пластмассы, невозможно открыть окна! - рассказывает Альберт Рамазанов. - Причем запах усиливается в вечернее и в ночное время, а также в выходные и в праздничные дни, то есть в тот период времени, когда проверяющие и надзорные органы не работают. Это второй "Казаньоргсинтез", но посреди жилых домов Казани.
По его словам, жители улицы неоднократно обращались с жалобами на плохой запах в Министерство экологии и Управление Роспотребнадзора, однако в ведомстве проблемы не видят.
- Согласно заверениям ведомств. воздух в Малых Клыках и вблизи домов у Мамадышского тракта по результатам замеров соответствует нормам. Но не может воздух соответствовать нормам при запахе жженой или горелой пластмассы, - считает он.
Директор базы, где располагается предприятие “Полимерные материалы+”, которое по мнению казанца отравляет воздух, говорит, что знает о возмущении жителя, но поводов для беспокойства не видит.
- Это уже два года продолжается, - прокомментировал порталу ProKazan.ru Сергей Болонин. - Никто не чувствует этот запах, нас проверяли днем, ночью, утром, делали замеры воздуха, ничего не нашли. У нас и Минэкологии были, и Роспотребнадзор, и прокуратура.
Сергей Болонин показал нам цех, где производят ту самую пленку, которая, по мнению нашего читателя, отравляет воздух. Действительно, там готовят полиэтиленовую пленку, но запаха на тот момент мы не почувствовали.
- Все началось с того, что у нас начала располагаться фирма “ХимПолимерУпак”, - рассказал Сергей Болонин. - И видимо, слова “Хим” хватило, чтобы начать беспокоиться жителям, купившим здесь дома. Тем не менее, здесь у компании находится только склад, никакого производства они здесь не ведут. Поэтому потом недовольные переключились на “Полимерные материалы+”.
Однако Альберт Рамазанов настаивает на своем - по данным публичной кадастровой карты, земельный участок относится к категории земель поселений и предназначен по классификатору "Для размещения промышленных объектов", по документу "Размещение производственной базы".
- Но фактически часть данной базы используется для организации вредного химического производства ООО "Полимерные материалы +", - уверен Альберт Рамазанов. - Производства по переработке пластмасс отнесены к классу IV химических объектов и производств и санитарно-защитная зона для них составляет 100 метров. А наши дома располагаются буквально в следующем дворе.
Прямо за зданием расположены частные жилые дома
По данным Управления Роспотребнадзора, в воздухе не обнаружено превышение загрязняющих веществ. Лабораторные исследования говорят, что все показатели в норме. Тем не менее вопрос находится на контроле Минэкологии, уже в понедельник туда выедут инспекторы с лабораторией.
ProKazan.ru будет следить за развитием событий.