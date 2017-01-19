Лайнер не мог приземлиться из-за недостаточного коэффициента сцепления взлетной полосы

В Казани приземлился самолет из Краснодара, который почти час кружил над аэропортом из-за недостаточного для посадки коэффициента сцепления взлетной полосы. Об этом сообщает "Татар Информ"

Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" должен был приземлиться в 8:50, однако из-за сложных погодных условий приземление было отложено.

В итоге, прокружив около часа, самолет удачно приземлился в аэропорту в 9:40.