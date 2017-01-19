Президент Татарстана поздравил Шаймиева с юбилеем, выложив видеоролик в Instagram

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 80-летним юбилеем Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева. Видео с поздравлением он выложил в своем Instagram.

На видео молодой человек читает книгу о Шаймиеве из серии «Биография продолжается», который подарил ему Минниханов.

- Дорогой Минтимер Шарипович, искренне поздравляю с Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. Мы с вами вместе «Без булдырабыз!», - написал Рустам Минниханов.

Кадерле Минтимер Шарипович, туган конегез белэн ихлас тэбрик итэм! Исэнлек-саулык, озын гомер телим. Сезнен белэн бергэ "Без булдырабыз!" Видео опубликовано Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Янв 19 2017 в 10:03 PST

Напомним, сегодня первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует 80-летний юбилей. С Днем рождения его уже поздравили президент Казахстана, президент Турции, супруга первого президента России Наина Ельцина и многие другие.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретился с Шаймиевым. Он поблагодарил Шаймиева за совместную работу в предыдущие годы и за активную деятельность по изучению и сохранению российского и татарского культурного и исторического наследия.