СМИ: последний узник из РФ в Гуантаномо татарстанец Мингазов покинул тюрьму

Последний узник из РФ в Гуантаномо (Куба) 48-летний татарстанец Равиль Мингазов покинул тюрьму после 14 лет заключения. Накануне его из американской военной тюрьмы перевели в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что Мингазов находился в американской тюрьме без суда и следствия более 14 лет. Он был задержан в Пакистане в 2002 году. Помимо него, тогда было задержано еще семеро россиян, содержавшихся в Гуантанамо и получивших от СМИ прозвище «русские талибы». Ими были выходцы из Татарстана, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Челябинской и Тюменской областей.

Напомним, в июле прошлого года сообщалось, что уроженца Набережных Челнов Равиля Мингазова ждет освобождение. Однако в файлах Пентагона говорится, что Мингазов сам не хочет возвращаться в Россию, потому что боится уголовного преследования, заявив, что в Гуантанамо с заключенными обращаются лучше, чем в России.

Справка



Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника, на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноимённого города.