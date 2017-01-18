Мэрия Казани рассказала, когда муниципальные парковки будут работать бесплатно в 2017 году

Исполком Казани определился с графиком бесплатной работы муниципальных парковок на 2017 год. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном в сборнике документов исполкома города.

Так, например, за размещение транспортных средств на муниципальных парковках не будут брать деньги 23−24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8−9 мая, 12 июня, 30 августа, 4−6 ноября, а также в праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам.

То есть в те дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения этих праздников определяются указом президента РТ.

Напомним, с 1 августа 2015 года платные парковки стали работать только в будние и субботние дни с 7.00 до 21.00. Ночью, в воскресенье, а также в праздничные дни плата не взималась.

Сеть платных парковок в центре Казани официально заработала 1 апреля 2015 года. Общая вместимость муниципальных парковок составляла тогда 1196 машиномест, они работали на 27 участках улиц.