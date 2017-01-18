В Казани наркосбытчик ударил ножом двух полицейских, пытаясь избежать задержания

В столице РТ полицейские задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте и хранении наркотиков. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МВД России по РТ.

16 января стражи порядка выехали на задержание преступника, который жил на улице Беломорской. Мужчина уже имел неприятости с законом, поэтому, когда увидел полицейских на пороге, стал мешать им войти внутрь. Схватившись за нож, он нанес двоим полицейским несколько ударов в грудную клетку и в живот.

Подоспевшие коллеги смогли оказать помощь раненым и задержали злоумышленника. Во время обыска в квартире полицейские нашли 86 свертков гашиша, весом более 74 граммов.

По решению Московского районного суда Казани наркосбытчика поместили под арест.

Двое раненых полицейских госпитализировали. Одному из них, получившему несколько проникающих ранений, была проведена срочная операция. В настоящее время состояние здоровья пострадавших оперативников медики называют удовлетворительным.