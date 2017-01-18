В Казани задержали двух вербовщиков экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

В Казани сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали двух вербовщиков религиозного объединения "Таблиги Джамаат", которое признано экстремистким и запрещено в России, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержание подозреваемых прошло накануне при участии УФСБ России по Москве и Московской области совместно с УФСБ России по РТ и ЦПЭ ГУВД по Москве.

Задержанные обвиняются в "вовлечение новых адептов в деятельность объединения, в том числе на территории Московского региона, путем подбора приверженцев нетрадиционных течений в исламе, в окружении религиозных мусульманских молитвенных сооружений".

Задержанных подозревают в совершении преступления по статье "организация деятельности экстремистской организации".

Напомним, в октябре прошлого года в Татарстане сотрудники ФСБ и МВД также провели спецоперацию против "Таблиги Джамаат", в результате были задержаны семь человек. Полицейские одновременно организовали обыски по 39 адресам 34 лидеров и активных членов группы.

Кстати



Джамаа́т Табли́г — аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Главной целью движения считается духовное преобразование в исламе посредством работы участников на уровне широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса с целью приблизить их к религиозной практике ислама, указанной пророком Мухаммадом.



В 2009 году Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской и запретил деятельность международной религиозной организации ДТ на территории РФ. Как сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, судом установлено, что "деятельность структурных подразделений ДТ "угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ".