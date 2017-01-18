От «Охо-хо» до «Помираю!». Как проходят Крещенские купания в Казани

ProKazan.ru побывал на одном из организованных мест для массовых купаний верующих

Сегодня православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. По традиции люди окунаются в прорубь, подобно Христу, принявшему крещение в водах реки Иордани. ProKazan.ru побывал на одном из организованных мест для купаний возле Кировской дамбы и пообщался с жителями, отважимися окунуться в ледяную воду.

Жительница Казани Юлия Богданова нас узнала: в прошлом году она уже окуналась в прорубь под прицелом нашего фотографа. Говорит, что каждый год страшно, но надо себя заставить.

- Мы с мужем купаемся каждый год, все три дня. Правда, в этом году придется два дня, все-таки на третий день мы работаем. Радует, что дежурят спасатели, тут есть где переодеться, а вот завтра будем надеяться только на себя. Заболеть не боюсь, ничего страшного не будет. Я в один год вообще полезла купаться, когда банками прогревалась, и все равно хуже не было. Сейчас чувствую, что ноги уже горят.

Морально настраивалась и Валентина, правда ей это испытание пришлось пройти впервые.

- Настроилась и решила искупаться, сегодня в первый раз. Сейчас пойду домой, все-таки в проруби не тепло. Но ребята тут в палатке дали мне чай с травами, и так мне стало тепло, что когда я оделась, стало казаться, что пальто мне и не нужно.

Каждый человек, заходя в ледяную воду, выкрикивал свое. Здесь можно было услышать разное: от исконно русского “О-хо-хо” до выкриков “Помираю!”. Хотя за безопасностью купаний следили спасатели, у прорубь ни разу не оставалась без присмотра.

Столь значимое событие непременно старались запечатлеть на камеру и выложить в соцсети.

Несмотря на холод, болеть никто не собирается. Константин Морозов из Донбасса уверен что заболеть в Крещение невозможно.

- Я не морж, хотя купаюсь на Крещение часто. Вообще я болею, но никогда не простужался после крещенских купаний. Это же святая вода, даже детей купают.

Грелись верующие в палатке, где к слову, действительно было значительно теплее, чем на улице. При этом никакого обогревателя там не было установлено.

Полковник МВД в отставке Юрий Карасев даже в проруби отдавал воинскую честь. Купаться в проруби для него оказалось делом привычным, хотя моржом он себя не называет - просто живет на Севере.

- Я нырнул, поплавал, я же из Воркуты приехал. Хотя сам из Казани, а 50 лет прожил на Севере. Водица все-таки отличается, все-таки там горная. По ощущениям нормально, сейчас походим, дома примем по 100 грамм, так и согреемся.

Спасатели будут дежурить у прорубей до 20 часов этого дня. По данным МЧС, на 17 часов в Татарстане скупались уже 12 тысяч 236 человек, в том числе в Раифском монастыре - 535. Происшествий в местах купаний нет.