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Завтра в Казани ожидается метель

Завтра в Казани ожидается метель
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Завтра, 20 января, в Казани будет облачно. Временами пройдет снег, местами метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный до сильного. Минимальная температура воздуха ночью 6-8 гр. мороза. Максимальная температура воздуха днем 1-3 гр. мороза. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. 

Люция Кашапова, 19.01.2017, 18:51
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин19 января 2017, 19:37
Пускай заметёт проказу
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