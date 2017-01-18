В Казани школьные автобусы перевозили детей без ремней безопасности

В Казани школьные автобусы перевозили детей с нарушением требований безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В ходе проверки было установлено, что в школьных автобусах оборудование спутниковой навигации ГЛОНАСС находилось в неисправном состоянии.

- Кроме этого, был неисправен тахограф, отсутствовал опознавательный знак «Дети». Также лобовое стекло было в трещинах, отсутствовали кнопки вызова водителя и ремни безопасности на двух пассажирских сиденьях, - сказали в ведомстве.

Сообщается, что проверка была проведена в лицее №78, спортшколах «Приволжанка» и «Касатка».

По результатам проверки прокуратура Приволжского района Казани внесла в адрес директоров указанных образовательных учреждений представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.