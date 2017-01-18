В Казани открыли пункт для утилизации новогодних елок

В Казани открыли специальный пункт для утилизации новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба Поволжской экологической компании.

- Любой желающий может принести новогоднее дерево в пункт и положить его в контейнер, который расположен по адресу — ул. Аделя Кутуя, 160, - говорится в сообщении.

Сообщается, что елки пойдут на корм козам, которые любят хвойные ветки и кору.

Все собранные деревья отвезут на фермерское хозяйство в селе Шеланга Верхнеуслонского района РТ.