Завтра в ряде домов Московского, Советского и Приволжского районов отключат электричество

20 января в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 света не будет в Московском районе по адресам: ул.Восстания, 58а, 60, 64, 72, 74, ул.Исаева, 12, ул.10-я Союзная, 17/7, 19/8, ул.Хасана Туфана, 18/9, 17/11, 17, 18, 19.

С 9.00 до 13.00 электричество отключат в поселке Салмачи Приволжского района по улицам Зеленая 5-я, Центральная. Также с 13.00 до 17.00 света не будет по улицам Зеленая 3-я, 4-я.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Новая Сосновка Советского района по улицам Вишневая и Сиреневая.