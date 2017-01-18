Американские татары рассказали, как относятся к победе Трампа на выборах в США

Американские татары, исповедующие ислам, рассказали, как относятся к победе Трампа на выборах в США. Комментарии у американцев татарского происхождения взяла британская газета The Guardian, передает «Реальное время».

Так, по мнению 31-летней Alyssa Haughwout, которая назвала себя литовской татаркой, после победы Трампа община литовских татар в Америке запустила процесс модернизации системы безопасности в мечетях.

Тем временем многие мусульманские общины Северной и Южной Америки настроены оптимистично.

- Мы люди с теми же стремлениями, что и у любых других американцев, - считает 61-летний Hassan Igram.

Напомним, ранее портала ProKazan.ru писал о том, что победа республиканца была позитивно воспринята жителями России. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил более 270 голосов выборщиков.

Кстати, вступление избранного президента США в должность состоится завтра, 20 января, в Вашингтоне, перед зданием Капитолия. Ожидается, что Дональд Трамп произнесет присягу и большую речь. Лозунг инаугурационного послания такой же, как и предвыборный слоган: «Снова сделаем Америку великой!» После этого Трамп официально станет действующим президентом США.