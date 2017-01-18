В Крещенскую ночь Раифский монастырь посетили более 3 тысяч человек

Более 3 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Крещение Господне в Раифском монастыре. Ночную литургию провел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, передает «Татар-информ».

- Мы молим Спасителя, дабы он сохранил в мире и согласии нашу землю татарстанскую. Чтобы мы – народы разных национальностей, разных вер и культур, сохранили бы самое главное – веру и единство. Ибо мы живем в одной стране и это наш общий дом, - отметил митрополит.

Богослужение прошло в Троицком соборе, а после состоялся традиционный крестный ход к подготовленной иордани, где митрополит Феофан осветил воду. После этого верующие стали окунаться в купели.

Напомним, в этом году в Казани организовали пять иорданей для купания в православный праздник Крещения. Окунуться в священную воду можно будет в поселке Щербаково, на Голубом озере, в Приволжском районе – на озере Верхний Кабан со стороны ул. Борисковская, 54 и около кафе «Сокол». В Кировском районе купель будет организована на реке Казанка у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и на Волге у Никольской церкви (ул.Приволжская, 32).