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Казань сегодня: кто купит парковку-карусель и куда делись зебры Метшина?

Казань сегодня: кто купит парковку-карусель и куда делись зебры Метшина?
16+
Фото: ProKazan.ru

Где зебры? Все, что известно о строительстве зоопарка в Казани в ответах ответственных лиц

Открытие нового казанского зоопарка — как открытие станции метро «Дубравная». Обещали давно, но все до сих пор ждут. Мы решили выяснить, что на данный момент происходит на самой обсуждаемой стройке последних двух лет и где же находятся зебры, которых уже купил Ильсур Метшин.

Наш корреспондент отправился на стройку и увидел, что работы ведутся, однако массового количества рабочих нет. А чтобы узнать, как обстоит ситуация с покупкой животных, которые должны заселиться в обновленном зоопарке, мы обратились в пресс-службу зооботсада. Но получили ответ, который удивил и запутал.

- Строительство новой территории не завершено, и говорить о приобретении новых видов животных еще рано. О завершении строительства, завоза животных и официальном открытии мы сообщим вам позже, - сообщила специалист по связям с общественностью, заведующая экскурсионно-массового отдела Казанского зооботсада Энже Галиахметова. - Так как привозить нельзя в зимнее время, их еще не купили.

Ответ зооботсада противоречит словам Ильсура Метшина на новогодней встрече с журналистами, где она  что уже оплатил семь зебр, которых пообещал купить еще летом 2016 года.

- Зебры мною оплачены. Есть такое слово передержка: они должны отстояться там, а потом приехать к нам. Когда вы их сможете покормить и погладить? Ну, я думаю, по весне, - сказал он тогда представителям казанских СМИ.

МВД начало проверять Татфондбанк и «Интехбанк» по жалобам клиентов

В Татарстане правоохранительные органы начали проверять Татфондбанк и "Интехбанк" из-за жалоб клиентов, об этом сообщает РБК.

- Проверяется каждое заявление от клиентов этих банков. Пока никаких дел не возбуждено. Процессуальные решения будут приниматься по итогам проверок, — сказали в пресс-службе МВД по РТ.

Проверкой занимаются сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД РТ.

В Казани изобрели парковку-карусель на 10 автомобилей

Казанские инженеры построили уникальную для Казани многоуровневую парковку на 10 автомобилей. Многоуровневая конструкция может решить проблему нехватки парковки, ведь по площади она займет не более двух машино-мест. ProKazan.ru увидел конструкцию и оценил ее работу.

Конструкция больше напоминает карусель, да и работает она по этому же принципу. Сейчас парковка настроена на “ручной режим”, хотя как она будет работать в деле, зависит от пожеланий владельцев. Возможно каждый автовладелец будет иметь номер места, вводя который можно будет привести механизм в движение. Удовольствие стоит примерно 4,5-5 млн рублей. Конечно, использовать ее скорее будут предприниматели, ведь проект вполне может действовать как коммерческий/

В Чувашии разбился фотограф, работы которого представлены в Казанском кремле

Сегодня, примерно в 12.20 недалеко от Чебоксар разбился мотопараплан, пилот которого оказался фотограф Валерий Тимофеев, чьи снимки представлены в Казанском кремле. Об аварии сообщает приволжское следственное управление на ­транспорте следственного комитета РФ.

Валерий Тимофеев занимался аэрографией - воздушной съемкой. Съемки проводились на мотопараплане. У Валерия были частные клиенты из Казани, которые заказывали «вид с птичьего полета» на свою усадьбу или место, где прошло их детство. Работы Тимофеева украшают стены вдоль проезда Шейнкмана.

Ольга Плешкова, 18.01.2017, 21:32
Тэги: Новости дня
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Комментарии

Горожанин18 января 2017, 21:45
я то думаю че за наркоманский заголовок так оказывается сегодня плешка у руля
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usual18 января 2017, 22:07
При цене за парковку на карусели 100р/сутки при полной загрузке (10 машин) затраты 5млн окупятся за 5000 дней, т.е. за 13,7 лет (без учета расх на аренду участка, оплаты персонала), при цене парковки 300р/с - за 4,5 года.
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