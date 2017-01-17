В Госдуме отклонили «миннихановский» проект, ужесточающий закон о разводах

Проект закона появился после того, как Рустам Минниханов выступил с заявлением, что "недопустимо принимать скоропалительные решения"

Госдума отклонила сегодня при рассмотрении в первом чтении законопроект, которым предлагалось давать шесть месяцев для примирения супругам, изъявившим желание развестись. Авторами инициативы выступили депутаты Государственного совета Татарстана после того, как президент РТ Рустам Минниханов выступил с инициативой ужесточить процедуру разводов, заявив, что "недопустимо принимать скоропалительные решения". Об этом сообщает ТАСС.

В частности, депутаты предлагали Госдуме увеличить сроки разводов в загсах и судах с одного до трех месяцев.

- Учитывая, что во многих случаях решение расторгнуть брак носит спонтанный, необдуманный характер, увеличение срока, по истечении которого производится расторжение брака, даст шанс супругам на примирение и сохранение семьи. Предлагаемый законопроектом минимальный трехмесячный срок является оптимальным и не повлечет затягивания судебного процесса, при этом предоставит супругам дополнительное время для принятия взвешенного решения, — говорилось в сообщении.

Также депутаты настаивали на исключении возможности расторгнуть брак в суде заочно ("без выяснения мнения другой стороны"). Суды, согласно проекту, могли обязать принимать "меры к примирению супругов", если в семье есть несовершеннолетние дети, а один из супругов не согласен на развод. В этом случае суд был бы обязан откладывать разбирательство на срок до шести месяцев. Сейчас суды лишь вправе принимать такие решения.

- Практика рассмотрения дел о расторжении брака в судебном порядке свидетельствует о том, что суд не всегда принимает меры к примирению супругов при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов. Вместе с тем прохождение примирительных процедур может обеспечить сохранение браков, потенциал которых еще не исчерпан, — отмечалось в законе.

Также депутаты предлагали исключить возможность рассмотрения дела о разводе заочно.

Профильный комитет Госдумы - по вопросам семьи, женщин и детей - законопроект не поддержал. Как отмечала замглавы комитета Оксана Пушкина, предлагаемая депутатами Татарстана норма может только усугубить и без того сложные отношения супругов, пожелавших развестись.