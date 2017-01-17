Антимонопольщики возбудили дело на губернатора Самарской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении главы Самарской области Николая Меркушкина, работников местного министерства энергетики и ЖКХ, а также сотрудников «Газпрома». Об этом сегодня сообщает ProGorodSamara.ru.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции на рынке транспортировки газа в регионе.

По данным ФАС, в 2010 году вышеупомянутые лица заключили соглашение, целью которого был перевод крупных потребителей газа от «Средневолжской газовой компании» (СВГК) к «Газпром межрегионгаз».

Кроме того, в 2011 году Меркушкиным и дочерним предприятием «Газпрома» была утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая охватывала сети, принадлежащие как «Газпрому», так и частным организациям. При этом корректировка была проведена без согласования со «Средневолжской газовой компанией».

- Антимонопольная служба также выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, но их не учли. Такие действия представителей власти региона и группы лиц "Газпрома" могут привести к уходу с рынка "Средневолжской газовой компании", — сообщили антимонопольщики.

Первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля 2017 года.