В Татарстане отдел МВД эвакуировали из-за «тротиловой шашки»

В Нурлате накануне утром эвакуировали отдел по вопросам миграции МВД, это произошло из-за коробки с надписью "тротиловая шашка". Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

- В коридоре отделения в районе 9 часов утра нашли коробку с прикрепленной батарейкой и надписью "тротиловая шашка 200 гр.". В течение часа были эвакуированы 65 человек, - рассказали в правоохранительных органах.

В отдел были вызваны кинологи со специально обученной собакой, в ходе осмотра наличие взрывчатки в коробке не подтвердилось.

Обстоятельства появления коробки выясняются.