В Адмиралтейской слободе обнаружили боевой снаряд

В Адмиралтейской слободе бригада рабочих нашла боевой снаряд. Об этом сообщает телеканал «Эфир24».

- Утром пришли на смену и обнаружили снаряд, - рассказывает машинист Сергей Ищук.

Машинист предполагает, что снаряды в этом году будут часто попадаться во время земельных работ. Прибывшие на место эксперты выяснили, что снаряд лежит в земле с 1917 года.

- В то время на Пороховом заводе произошел взрыв и боеприпасы разбросало по округе. Многие из них до сих пор не найдены, - отмечают эксперты.

Отметим, что только за прошлый год в Кировском районе Казани нашли 5 штук боеприпасов. В настоящее время прибывшие на место саперы вывезли снаряд для утилизации.