Официально: бурые медведи начали жить на границе с Казанью

В зону обитания бурых медведей официально вошла казанская агломерация, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела лицензирования управления по охране и использованию объектов животного мира РТ Ренат Чиспияков.

- Медведи у нас присутствуют, и ареал их обитания расширяется и подходит к территории Казани. Если раньше он больше обитал в районах на границе с Кировской областью, Удмуртией, Марийской Республикой, то сейчас есть тенденция к росту численности. Прежде медведь был проходной, а теперь оседлый, появились берлоги, зверь живет на постоянной основе, - рассказал Чиспияков.

В прошлом году медведей видели, в частности, в Лаишевском районе РТ.

Всего в 2016 году в Татарстане насчитывалось 120 особей бурого медведя, он занесен в Красную книгу Татарстана.

Напомним, в ноябре казанцев предупреждали о том, что медведя, который не залег в спячку, видели около танкодрома – у самой городской черты Казани. Он мог представлять большую опасность, размер отпечатка лапы на снегу превышал 20 см.

Кстати



Бурый медведь, или обыкновенный медведь — хищное млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников. Медведи, живущие в средней полосе России, весят 400—600 кг. Взрослые самцы в среднем в 1,6 раза крупнее самок.



Осенью медведи залегают в спячку, в зависимости от климатических и иных условий медведи находятся в берлогах с октября — ноября до марта — апреля, то есть 5—6 месяцев.



По примерным оценкам, сейчас в мире около 200 000 бурых медведей. Из них большинство обитает в России — 120 000, США — 32 500 (95 % живёт на Аляске) и Канаде — 21 750. В Европе сохранилось около 14 000 особей.