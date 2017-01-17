Тренер немецкого клуба пообещал игрокам по ящику пива за победу над казанским «Зенитом»

Тренер немецкого волейбольного клуба «Фридрихсхафен» Витал Хейнен пообещал своим игрокам по ящику пива за победу над казанским «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Европейской конфедерации волейбола.

- Мы будем играть на победу в каждом сете. За каждый выигранный сет я куплю парням по пиву. Если выиграем матч, то каждый получит по ящику пива. Мы сейчас находимся в хорошей форме, у нас нет травмированных. Мы ждем матч с «Зенитом», и, возможно, у нас есть сюрприз для казанцев, - говорится в сообщении.

Напомним, что матч между «Фридрихсхафеном» и «Зенитом» состоится сегодня. Начало игры - в 22.00 по московскому времени.