Вороний ковчег и красный конь в валенках с лейкой: выставка кукол в казанском «Эрмитаже»

Руководитель центра Ольга Пиульская рассказала ProKazan.ru о выставке авторских художественных кукол

В центре “Эрмитаж-Казань” действует выставка, посвященная “Кукольному сезону”. Цикл тематических выставок на этот раз собрал в себя новогоднее и рождественское направления. Руководитель центра Ольга Пиульская рассказала ProKazan.ru о выставке авторских художественных кукол и увидел новую интерпретацию картины “Купание красного коня” и узнал, как в понимании художников должны жить белые вороны.

Пожалуй, центральным экспонатом выставки можно назвать новую интерпретацию известной картины художника Кузьмы Петрова-Водкина “Купание красного коня”.

Здесь тоже есть свой красный конь, который стоит в тазике с леечкой. Конь полностью собран из валенок, а войлок для них был специально привезен из Кукмора.

К слову, практически все игрушки здесь сделаны из этого материала. Здесь собрались как новые, так и старые игрушки и даже предметы мебели с современной интерпретацией.

Старая ключница из Дворца пионеров стала настоящим Теремком для сказочных героев. Раньше предмет использовался для хранения ключей, кое-где сохранились и номера, а сейчас это сказочный домик.

Небольшой вертеп, где собрались волхвы вокруг родившегося Христа, собран из старого буфета. Куклы, ангелы и расставленный свет создают атмосферу тихого праздника.

Не обошли художники и тему любви. Двое влюбленных стоят подле друг друга. Связанные нитями, они смотрят в одну сторону, а между ними - маленькая птица, олицетворяющая их большое чувство.

Очень красиво интерпретируется русская тема через сундучок, из которого выскакивают детские игрушки. Котик, клоун и Арлекино словно уже сыграли, но еще не наигрались со своими маленькими друзьями.

Композиция “Вороний ковчег” олицетворяет необычных людей. В понимании автора белые вороны - это необычные существа, которых нужно всячески оберегать. Белые вороны нуждаются в человеческом тепле, отчего ее окружают уютные рукавички и валенки.

А еще на выставке представлены рисунки-эскизы для мультиков казанской художницы. Сначала художница придумывает образ, а затем создает сюжет и движение. Часть эскизов попала и на эту выставку.

Выставка будет работать до 1 февраля. Билет обойдется зрителям в 150 рублей.