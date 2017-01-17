В Татарстане спасли замерзающего школьника, который залез на дерево во время игры

Накануне в Нижнекамске спасатели сняли с дерева замерзающего школьника. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

Сообщается, что третьеклассник на 16-градусном морозе и на высоте 12 метров просидел на дереве около часа.

- Мальчик вышел гулять на улицу и во время игры залез на дерево. Однако самостоятельно слезть уже не смог, - передает телеканал ntr-24.ru.

Пока спасатели добирались до места происшествия, прохожие пытались помочь мальчику.

- Он сидел на дереве и дрожал. Куртки на нем не было, она была внизу, - рассказывает очевидец Роза Рахматуллина.

Прибывшие на место спасатели при помощи автолестницы помогли ребенку спуститься вниз. После чего его доставили в больницу. Ни травм, ни обморожения у него не обнаружили.