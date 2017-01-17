Рустам Минниханов о санаторе Татфондбанка: пока его, к сожалению, нет

По его словам, власти готовы "оказывать содействие санатору в любой форме"

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил журналистам, что пока еще санатор для Татфондбанка не выбран. Об этом сообщает РИА Новости.

Минниханов, отвечая на вопрос в вариантах докапитализации Татфондбанка, заявил, что они будут рассматриваться.

- Но нужен санатор, с ним же нужно говорить. Пока, к сожалению, нет (кандидатуры для проведения санации — ред.). Ждем, мы готовы оказывать содействие санатору в любой форме, - сообщил президент РТ.

Также Минниханова спросили о возможности спасти банк, используя механизм bail-in - когда вклады крупных клиентов (от 100 млн рублей) будут конвертированы в капитал самого финансового учреждения.

- Есть предварительное обсуждение такое, — ответил он на вопрос, есть ли конкретные договоренности по проведению санации Татфондбанка через bail-in.

Ранее стало известно, что власти Татарстана могут докапитализировать Татфондбанк в случае санации‍. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, средства которых "зависли" в Татфондбанке, о возможной конвертации депозитов в акции банка в случае санации банка.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Кроме этого, в Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие. 2 тысячи его вкладчиков обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании "ТФБ-Финанс". Сообщается, что теперь их средства не подлежат страховому возмещению.