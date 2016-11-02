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Скончался известный реставратор Борис Лурье, который возродил Троицкую церковь в Свияжске

Скончался известный реставратор Борис Лурье, который возродил Троицкую церковь в Свияжске
16+
Фото: http://restsouz.ru/

В минувшее воскресенье в Москве скончался известный реставратор Борис Лурье, который возродил Троицкую церковь в Свияжске и главный дом усадьбы Боратынских в Казани. Об этом на своей странице в соцсети сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова.

- Борис Дмитриевич Лурье... Светлая память. Сколько спасённого наследия, сколько благодарных учеников. Недавно говорили по телефону. Дом Дружининой проверять приезжал. Недавно пили чай в доме Аксёнова, беседовали о смысле спасения памятников архитектуры. "Только Господь бог рассудит, и того, кто сносил, и того, кто спасал". Его голос звучит во мне. Вечно звучит, - написала она.

Отметим, что один из последних проектов Бориса Лурье — реставрация одного из памятников деревянного зодчества в Казани — чайного домика (дома Варвары Дружининой).

Справка

Борис Лурье был главным архитектором проектов архитектурно-проектной мастерской ФГУП «Спецпроектреставрация», членом рабочей группы Федерального научно-методического совета по культурному наследию Министерства культуры РФ, экспертом по реставрации объектов культурного наследия Росохранкультуры. Работал в области реставрации, уделяя внимание памятникам деревянного зодчества. 

Люция Кашапова, 17.01.2017, 19:35
Тэги: Смерть
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Комментарии

Дюма17 января 2017, 19:54
Он умер с ним ушли туда расстройство дней,мотивы и желанья
Он гнал коней своей души до одури, до дна, до бессознанья
Все кончено и кажется смешным заботы дня, благие рассужденья
Храни господь, храни господь тебя-быть может быть до воскрешенья
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Горожанин17 января 2017, 19:55
Светлая память достойному человеку...
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Димас люблю пивас17 января 2017, 20:00
Ну вот, кто теперь церкви будет возводить?
2
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