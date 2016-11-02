В КФУ актовый зал главного здания переименовали в «Императорский»

Актовый зал Казанского федерального университета переименовали в «Императорский». Такое решение было единогласно принято на ученом совете вуза.

Так, по словам директора музея истории КФУ Светланы Фроловой, зал назван «Императорским» в честь Александра I, чьим указом и был основан Казанский университет, и всей династии Романовых, оказывавших университетскому образованию огромное внимание.

- Следует обратиться к истокам и отдать должное «имперскому» прошлому - первому, самому длинному и очень плодотворному периоду в жизни Казанского университета, - сказала Фролова.

Решение о переименовании актового зала вступило в силу 12 января текущего года.

- В Казанском федеральном университете исчез Актовый зал главного здания. Исчез мгновенно. 12 января 2017 года. Одним росчерком пера ректор на основании решения Учёного Совета от 29 декабря 2016 года издал Приказ № 01-03/21 о переименовании его в Императорский зал КФУ,- написал на своей странице в соцсети доцент КФУ Дмитрий Туманов.