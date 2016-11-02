В Казани на остановке умер мужчина, который ждал автобус

В Кировском районе Казани сегодня около 6 часов утра скончался пожилой мужчина, который ждал автобус. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Тело мужчины было обнаружено очевидцами, по их словам, ему стало плохо, и он потерял сознание. На место были вызваны полицейские и бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть.

У мужчины не было при себе документов, его личность и причина смерти устанавливаются.

Идет проверка.