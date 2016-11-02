Строительство стадиона в Самаре, возводимое ПСО «Казань», войдет в график до конца февраля

Руководитель компании «Спорт-Инжиниринг» Алексей Милованов заявил, что строительство стадиона к ЧМ-2018, возведением которого занимается ПСО «Казань», вернется в график через месяц, пишет ТАСС.

- Напряженная ситуация с монтажом металлоконструкций наблюдается в Самаре, отставание связано именно с этим. В Самаре достаточно большой и сложный стадион, объем металлоконструкций там в 2 раза больше, чем на большинстве других арен. Вся эта ситуация доставляет больше всего беспокойства, однако к концу февраля, надеюсь, строительство вернется в срок, - сказал Милованов.

Помимо этого, он сообщил, что на темпах строительства не сказались ни новогодние праздники, ни сильные морозы, и заверил, что стадион будет готов в срок.

- Год будет напряженный, но я не вижу никаких рисков, в связи с которыми мы могли бы что-то не успеть. Подрядчики работают, контракты выполняются. Думаю, в этом году мы получим семь готовых стадионов, - заключил Милованов, сообщает ProGorodSamara.ru.

Напомним, прошлым летом начали появляться многочисленные сообщения, что ПСО "Казань" прекратит строительство стадиона в Самаре - якобы, из-за того, что компания не может вписаться в смету стадиона в 17,3 млрд рублей, утвержденную госэкспертизой.

Но в итоге предложение расторгнуть контракт с татарстанской компанией не нашло поддержки в федеральном правительстве, и строительство продолжило ПСО "Казань".