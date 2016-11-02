На острове Аленка под Казанью сгорели три дачных домика, которые тушили снегом

Под Казанью на острове Аленка на Волге около поселка Займище сегодня утром загорелись дачные домики, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Очевидец сообщил о происшествии в 7:10, прибывшие пожарные выяснили, что огнем охвачены три горящих дощатых садовых домика.

- Поскольку автомобильные подъезды к домикам были сильно завалены снегом, а низкий уровень воды на Волге не позволял установить мотопомпу для перекачки воды, семеро пожарных принялись закидывать при помощи лопат снегом эти три дома, а также четвертый, на который вскоре мог перекинуться огонь, - отметили в МЧС.

Пожар удалось потушить в 7:45, его площадь составила 33 кв. метров.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.