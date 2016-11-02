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СКР назвал предполагаемые причины пожара на пороховом заводе в Казани

СКР назвал предполагаемые причины пожара на пороховом заводе в Казани
16+
Фото: ProKazan.ru/соцсети

Следственный комитет по РТ рассматривает четыре версии пожара на пороховом заводе в Казани, в результате которого погибла 26-летняя работница завода и еще одна пострадала. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

- Главная причина пожара – нарушение технологии производства. В одном из цехов предприятия был неисправный производственный аппарат, который сотрудники предприятия, не имея на то служебных оснований, стали перемещать. В результате произошло возгорание, конструкция аппарата обрушилась и одной женщине балкой раздавило голову. Второй потерпевшей придавило ноги. Она самостоятельно выбралась из-под балки, а затем и из горящего здания, - цитирует «Татар-информ» слова Шептицкого.

Однако рассматриваются и другие версии пожара — нарушение требований безопасности, неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил безопасности ответственными лицами.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, пожар на казанском пороховом заводе произошел 21 декабря прошлого года в цехе №40, где хранилась готовая продукция. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

Отметим, самый сильный пожар на Пороховом произошел в октябре 2008 года: в результате взрыва погибли семь человек, включая четверых студентов, подрабатывавших на предприятии.

Люция Кашапова, 17.01.2017, 16:07
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Ужас17 января 2017, 17:18
В результате произошло возгорание, конструкция аппарата обрушилась и одной женщине балкой раздавило голову. Второй потерпевшей придавило ноги. Она самостоятельно выбралась из-под балки, а затем и из горящего здания. Писари просто кошмар. Но пострадавших жалко. Скорее всего по приказу начальства и передвигали аппарат
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