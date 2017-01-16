В Татарстане для власти создадут кодекс правил по работе в условиях банковского кризиса

Совет по предпринимательству при президенте Татарстана создаст регламенты работы органов власти, инструкций и правил для кризисных ситуаций с банками. Об этом заявил сегодня бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.

По словам бизнес-омбудсмена, который выступил инициатором создания группы, цель работы, прежде всего, разработать меры по недопущению повторения ситуаций с татарстанскими банками. Отдельная цель — определить регламенты и правила для работы органов власти с бизнесом в условиях кризисных ситуаций.

Создание такого кодекса правил поддержали президент РТ Рустам Минниханов и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Как отметил Нагуманов, значительная часть проблем на сегодняшний день возникает из-за неготовности органов власти к нестандартным ситуациям и отсутствия соответствующих законодательных полномочий, инструкций и процедур работы.

- Систематизировав проблемы последнего месяца, мы поняли, что не всегда органы власти готовы к работе в кризисных ситуациях. Часто они оказываются неспособны пойти навстречу предпринимателям, потому что законы, регламенты и должностные инструкции не предусматривают таких нестандартных случаев. Безусловно, наша главная задача — на сложном примере Татарстана найти решение, чтобы не допустить повторения случившегося с "Татфондбанком" и "Интехбанком", - заявил Нагуманов.

В блок предложений могут войти: предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов и обязательных платежей для предпринимателей, чьи счета замораживаются в банках; возможность страхования средств на расчетных счетах юридических лиц различных формах (в том числе и добровольной). Также проектная группа сформирует предложения по порядку, срокам и правилам взаимодействия временной администрации банков с представителями бизнеса.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

"Интехбанк" вслед за Татфондбанком ввел ограничения на снятие наличных. Затем в банке была введена временная администрация.