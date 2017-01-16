Кошкам и собакам начнут выписывать электронные рецепты

Ветеринары получат возможность выдавать лекарства по электронным рецептам. Соответствующее изменение в закон «Об обращении лекарственных средств» подготовил Минздрав, в конце декабря документ направлен в правительство России, сообщают «Известия».

Новые возможности для ветеринаров — один из пунктов законопроекта Минздрава о легализации телемедицины в России.

— Законопроект направлен на создание правовых основ использования электронных форм документов в сфере здравоохранения наряду с бумажной формой, — сообщили в пресс-службе министерства. — После принятия законопроекта потребуются изменения в нормативные акты о порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, о форме рецептурных бланков.

Вице-президент ассоциации практикующих ветеринарных врачей Алексей Ткачев рассказал, что сегодня ветврачи выписывают рецепты, но получить препараты можно и без них. Название препарата записывают на бумажке — только чтобы человек не перепутал или не забыл название.

— Есть список препаратов, которые выдаются по специальным рецептам, но нас — ветврачей — это не касается. Мы можем их выписывать, но по нашим рецептам эти лекарства никто не выдаст, — рассказал Алексей Ткачев.

Существует перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету. Этот документ утверждает Минздрав. В него включены сильнодействующие и ядовитые препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры.

— Бывает, что животные в таких препаратах нуждаются, но ветеринар не может такие препараты выписывать, — пояснил Алексей Ткачев. — Для животных и для людей лекарства в основном одинаковые. Дозировки разные, формы разные, но действующие вещества одни и те же.

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